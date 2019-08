Javier Salinas Cesáreo

corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2019, p. 29

Ecatepec, Méx., Decenas de mujeres de diversos colectivos realizaron una marcha la tarde de este viernes para exigir un alto a los feminicidios y denunciar que la alerta de género ha fracasado en dar mayor seguridad a este sector poblacional del municipio.

El contingente de alrededor de cien personas, partió de la vía Morelos, a la altura del Puente de Fierro, hacia la explanada del palacio municipal de Ecatepec, donde bloquearon parcialmente la avenida 30-30.

Con cruces de madera y pancartas en las que se leía: “Por ti, por nosotras, por todas, Ni una menos , No más feminicidios, no más violencia , el grupo de manifestantes afirmó que las autoridades no han sabido ejercer las acciones correspondientes y concretas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Nayelli Arenas, de la organización Mujeres Ecatepenses por los Derechos Humanos, expuso que entre su pliego petitorio exigieron al gobierno municipal ofrecer una disculpa pública por los actos y omisiones en los derechos humanos de las mujeres.

Piden clarificar propuestas de la iniciativa Spotlight

También exigieron al ayuntamiento clarificar cuáles son las propuestas para la iniciativa Spotlight para Ecatepec (programa impulsado por la Unión Europea y Naciones Unidas con la anuencia del gobierno del estado de México para combatir la violencia de género con recursos económicos y técnicos anunciado esta semana) y que se hagan mesas de trabajo en donde participen los diversos colectivos de mujeres.