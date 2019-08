Afp

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2019, p. 5

París. Más de 60 años de carrera y Catherine Deneuve sigue abriendo festivales, como esta semana en Venecia. Pero la actriz francesa rechaza ser un icono del cine a la vez que no teme a la polémica al defender a Roman Polanski.

¿Icono del cine? Francamente, no lo soy. Me lo dicen mucho, pero es por las coberturas de la prensa, los diarios, las fotos , afirmó en una entrevista.

También porque me relacionaron mucho con (el diseñador Yves) Saint Laurent; eso me dio una imagen más sofisticada. Pero de verdad no, como actriz, no soy así , agregó, con motivo del estreno en Francia de su película más reciente Fête de famille.

Deneuve es, sin embargo, considerada la musa del cine francés desde que el director Luis Buñuel la reveló en 1967 en Belle de jour.

A sus 75 años, abrió el miércoles la Mostra de Venecia en un papel de intérprete muy excesiva en La verdad, del galardonado director japonés Hirokazu Kore-Eda.

El festival se ha visto envuelto en la polémica por la presencia en competencia de Yo acuso, filme más reciente de Roman Polanski, cuya proyección oficial tendrá lugar este viernes.

Violencia inédita

Me parece de una violencia inédita, es totalmente excesivo , reaccionó.

El tiempo pasó , afirmó a propósito de las acusaciones contra el director francopolonés, de 86 años.