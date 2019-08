Afp

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2019, p. 5

París. Roman Polanski, quien presenta en la Muestra de Venecia el filme Yo acuso, sobre el caso Dreyfus, admitió que estuvo interesado en la insistencia con la cual los medios y el Ejército no quisieron admitir su error , viendo un antecedente de su propia historia.

Principales hechos

El 11 de marzo de 1977, Roman Polanski (43 años) es detenido, acusado de haber drogado y violado la víspera a Samantha Gailey, adolescente de 13 años, durante un fotorreportaje en la mansión de Jack Nicholson en Hollywood.

Al día siguiente de una primera sesión, Polanski volvió a buscar a Gailey para una segunda sesión, con la autorización de su madre, según el acta de acusación.

En sus Memorias (1984), el director reconoce una relación sexual pero rechaza la violación. La adolescente celebraba haber sido aceptada en el grupo de aquellos que sabían divertirse, bebían y tomaban anfetaminas , escribe.

Fui fotografiada por Roman Polanski y me violó , testimonió en un libro Samantha Gailey, actualmente Geimer, según su apellido de casada.

Ante un gran jurado, afirma en 1977 que Polanski le dio un sedante antes de tener relaciones sexuales con ella. No quería lastimarme, pero no entendía que yo era demasiado joven. No veía que tenía miedo .

La demanda judicial

Polanski es liberado tras su detención a cambio de una fianza de 2 mil 500 dólares. Puede ser condenado a 50 años de prisión.

Inculpado el 24 de marzo de violación, se declara inocente.

A principios de agosto, para evitar un juicio público, reconoce haber tenido relaciones ilegales con una menor y, a cambio, el juez abandona la acusación por violación con suministro y consumo de droga. Se llega a un acuerdo judicial con el consentimiento de la familia.

Polanski es condenado a 90 días de prisión. Una pericia siquiátrica concluye que no existe peligrosidad. Tras 42 días es liberado por conducta ejemplar.

Pero la víspera de la audiencia para homologar el acuerdo, el juez cambia de parecer, estimando que la sentencia es insuficiente. El 31 de enero de 1978, Polanski parte con destino a París.

La justicia estadunidense lanza una orden de captura internacional.