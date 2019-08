Me sentí muy satisfecha por estos reconocimientos, por el trabajo que realicé en el torneo, sobre todo porque enfrentamos a jugadoras con más experiencia, casi todos los países a los que enfrentamos ya han participado en mundiales .

Tampoco es casualidad que Rosi haya destacado en el certamen. La pítcher ha forjado su carrera en el beisbol de hombres e incluso en 2015 se convirtió en la primera mujer en jugar en un torneo profesional al ser parte de los Azulejos de Tamanché en la Liga Meridiana.

He buscado jugar como sea pero ha tenido que ser con hombres porque aquí no hay ligas para mujeres. Sí me he topado con comentarios machistas, pero no les doy importancia, yo sólo disfruto del beisbol , señaló Del Castillo, quien también estudia nutrición porque este deporte no será para toda la vida .