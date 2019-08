Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2019, p. 9

La falta de apoyo a los entrenadores jóvenes a veces es culpa de ellos mismos, pues cuando les permiten dirigir no demuestran su calidad ni su capacidad. Si queremos oportunidades, tenemos que hacerlas valer , aseguró Melvin Brown, quien recientemente asumió el cargo de director técnico del club Cafetaleros de Chiapas, de la segunda división de México.

Afirmó que más allá de tocar las puertas de los clubes del máximo circuito del balompié nacional, los estrategas novatos deben ganarse un voto de confianza con su trabajo en la cancha.

“Creo que en vez de estar pidiendo y estar llorando hay que demostrar. Ahora, en mi paso por Cafetaleros, sé que tengo que hacer muy bien las cosas, como ya lo hice en Dorados de Sinaloa, en la segunda división de forma invicta, y en Perú siendo líder. Quiero ayudar a mis jugadores a cumplir sus sueños, y si ellos lo logran, el equipo va a estar bien y yo también.

“Sé que en algún momento un directivo volteará y dirá: ‘¡Ah caray!, Melvin Brown tiene muy buenos números, hay que darle una oportunidad, es mexicano y tiene hambre de volver a triunfar”, expresó en entrevista con La Jornada.

Señaló que la nueva camada de técnicos mexicanos tiene que demostrar que las metodologías y los formatos actuales son buenos para que no nos siga comiendo el mandado la vieja guardia, con su orden, sus formas que, si bien son antiguas, también son eficientes, de poco arriesgar con tal de no perder, y ahí se la llevan, son resultadistas, no aspiran a nada pero mantienen satisfechos a los directivos .

Asimismo, Brown consideró que los entrenadores que son principiantes y que en otro momento fueron jugadores deben estar conscientes de que no obtendrán buenos resultados sólo con mencionar su nombre.