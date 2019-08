Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2019, p. a12

William Shakespeare amaba la música.

Estudió música. Conoció a los compositores en persona. Tocaba el laúd, ese antecedente histórico de la guitarra.

Para él, la música es antes que nada el sonido del lenguaje, la palabra hablada. Como el siguiente pasaje de Hamlet, donde habla/canta Ophelia, hija de Polonius:

O, what a noble mind is here o’er thrown!

The courtier’s, soldier’s, scholar’s eye, tongue, sword:

The expentancy and rose of the fair state,

The glass of fashion and the mould of form,

The observ’d of al observers, quite, quite down!

An I, of ladies most deject and wretched

That suck’d the honey of his music vows,

Now see that noble and most sovereign reason,

Like sweet bells jangled, ourt of tune and harsh;

That unmatch’d form and feature of blown youth

Blasted with ectasy: O, woe is me,

To have seen what I have seen, see what I see!

El Disquero de hoy está dedicado a la música de William Shakespeare.

La ocasión es propicia; estos días ocurre un prodigio: la maestra Julieta Egurrola encarna a Hamlet en un montaje prodigioso, dirigido por José Caballero en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Es lo mejor que ha sucedido en teatro en México en mucho tiempo.

En este montaje no falta por fortuna la música en vivo. William Shakespeare trabajaba con los compositores, en especial con el legendario Thomas Morley, en la música que destinaba a sus obras.

En La trágica historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca. Primera parte. Puesta en escena de José Caballero, que cumple temporada en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (atrás del Auditorio Nacional), la música fue preparada por Alberto Rosas Argáez e interpretada en escena por los actores Erando González, en guitarra (el instrumento de Shakespeare, en cuya época era laúd, que se desarrolló hacia guitarra) y Pablo Ramírez, alientista.

Erando y Pablo conforman lo que en época de Shakespeare se denominaba ‘‘Broken Consort”: dos o más músicos ejecutantes de instrumentos de diferentes familias, en este caso cuerda y alientos.

La música en la era Shakespeare se llamaba ‘‘Musick” y estaba destinada, en palabras del dramaturgo, a ‘‘la calidad del espíritu, la ética del espíritu”.

La música de Shakespeare no era decorativa. Tenía un efecto calculado, con claras intenciones dramatúrgicas y poéticas.

Era para él una herramienta poderosa.

Usaba ruidos, efectos de sonido (relámpagos-luz con sonido-truenos, por ejemplo), piezas vocales por separado de las instrumentales. Recurría a las melodías folclóricas en boga.

Eso es lo que ocurre en el montaje de Hamlet que el Disquero recomienda ampliamente. La maestra Julieta Egurrola es Hamlet. Un prodigio de actuación. Magia. Poderosísima, extraordinaria actriz.

El uso de la música en esta puesta en escena sigue de manera natural los lineamientos de William Shakespeare. Sin aspavientos. Fluye.

Ya dijimos que para Shakespeare la música es antes que nada el sonido del lenguaje. En su caso la lengua inglesa.

Ahí también se sigue de manera magistral la tradición shakespereana en el montaje de Hamlet al que hoy nos referimos. El hallazgo monumental está en el siguiente parlamento, que enuncia Julieta Egurrola/Hamlet, así:

‘‘Se es o no se es, de eso se trata.’’

Es el axis mundi, la piedra de toque, el detonador. Es el momento de reafirmación del personaje. Hamlet pasa de ser el príncipe huérfano, el desvalido, derrotado, ninguneado, el fantasma, a una persona libre y soberana, cuya inteligencia lo lleva hacia derroteros promisorios. Ahí comienza todo.

La frase entonces ‘‘ser o no ser, he ahí la cuestión” la podemos aventar por la borda, olvidar, apenarnos incluso de ella.

To be or not to be, that is the question.