Agregó que también tienen los programas Seguro de Desempleo y Fomento a Cooperativas, en los que se entregan apoyos económicos a fondo perdido, lo que significa que se cumplen ciertos requisitos y no es necesario pagarlo.

La alcaldesa manifestó que a través de la dirección de Desarrollo y Fomento Económico se trabaja con las diferentes áreas rurales de la alcaldía: Hemos entregado una cantidad de semillas para poder empezar a darle vida al campo. Se ha estado trabajando con cooperativas en donde no había más empleo, en donde no había crecimiento económico, en donde no había absolutamente nada .