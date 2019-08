M

entiras y chivos expiatorios son las dos palancas fundamentales de hacer política del trumpismo. Se ha calculado que el presidente estadunidense emite 20 mentiras al día, con una casi insuperable productividad. El chivo expiatorio mayor para Donald Trump lo conforman los mexicanos, responsables de todos los males de Estados Unidos.

Sus seguidores intentan seguir ese mismo camino. Jair Bolsonaro y sus muñecos mienten todo el tiempo y pretenden atribuir al PT los problemas actuales del país, como si no heredaran tres años del gobierno desastroso de Temer. Asimismo, la derrota de su amigo Macri los ha dejado desconcertados. Un gobierno tan bueno, que los argentinos no han sabido valorar, prefiriendo volverse una Venezuela y exportar su población hacia Porto Alegre. (Él no sabe que todos los años los argentinos vienen a Brasil, pero a Florianópolis y no a Porto Alegre.)

En entrevista a Clarín, el ministro de economía pinochetista de Bolsonaro, Paulo Guedes, creyendo que los argentinos no están informados sobre Brasil, destila sus mentiras a todo vapor. Entre ellas, las más escandalosas tienen que ver con Lula da Silva.