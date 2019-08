Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 30 de agosto de 2019, p. 10

En medio de la confrontación entre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el fiscal general del estado, Jorge Winckler, por la matanza en un bar de Coatzacoalcos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque la Fiscalía General de la República (FGR) realice una investigación a fondo sobre el contubernio de autoridades judiciales estatales con delincuentes. En particular, consideró que la dependencia debe investigar a Winckler por su actuación.

“En estos casos, y en otros: investigación a fondo; y si hubo involucramiento por las llamadas omisiones de ministerios públicos y jueces, denunciarlo, nada de tolerancia. Debe quedar muy claro porque son muchos los daños… Trátese de quien se trate; si hay contubernio con la delincuencia se tiene que castigar”, señaló.

En su conferencia de prensa del día, también afirmó que las protestas de migrantes africanos en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, no pueden obligar a las autoridades mexicanas a darles certificados para ser admitidos en Estados Unidos . Y les pidió que no se dejen manipular ni engañar por traficantes .

Los polleros, sostuvo, hacen su agosto; cobran cantidades considerables por trasladar a migrantes y son los que organizan estas caravanas, no es que surjan de manera espontánea, es una red que existe . Afirmó que no caerán en provocaciones y sin violar derechos humanos estamos cuidando que no haya anarquía, desorden, y no vamos a ceder . Al considerar la herencia de inseguridad y violencia como uno de los problemas que más le preocupan, López Obrador sostuvo que fue un error garrafal que por la mentalidad conservadora se dejara crecer el problema y se quisiera resolver sólo con el uso de la fuerza.

“Es increíble que luego de que (Felipe) Calderón, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, declarara la guerra (al crimen organizado) y convierte al país en un cementerio, y hay razzias, masacres, desapariciones. Y todavía después deese saldo funesto, está pensando en lo mismo”, señaló en respuesta a las opiniones del ex mandatario de que debe dejar de darle dinero a los jóvenes para destinarlo a las policías.