Israel Rodríguez, Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 30 de agosto de 2019, p. 8

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han bloqueado cuentas por un monto cercano a 4 mil millones de pesos y 42 millones de dólares.

Destacó que en el caso Odebrecht, los ex secretarios de Estado involucrados por desvíos de recursos y corrupción son responsables por encubrimiento y omisión, aunque no hayan firmado los contratos, pues eso no los exime de responsabilidad.

Las declaraciones las hizo en diferentes actos en que participó este jueves. Primero, durante el segundo Congreso en Prevención de Lavado de Dinero, organizado por Thomson Reuters, donde informó que la actual administración ha congelado de manera directa más de 3 mil 271 millones de pesos, y de terceros relacionados, 551 millones, casi llegando a 4 mil millones bloqueados”, además de 42 millones de dólares.

Posteriormente, en la reunión plenaria de los senadores de Morena –efectuada en la vieja casona de Xicoténcatl–, dijo que hasta 2019 México no había hecho nada como país para enfrentar el caso Odebrecht. Por fortuna, añadió, el ex director de Pemex (Emilio Lozoya) se encuentra ya inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha conseguido órdenes de aprehensión en su contra, además de que sus cuentas y las de sus familiares están bloqueadas.