“Cuando no hay ideales, cuando no hay principios, cuando es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, cuando es buscar el cargo a como dé lugar, encolarse, cuando es así, los partidos fracasan.

Un día después de señalar que si Morena se echa a perder renunciaría a su militancia, el mandatario les recordó que la fundación de ese instituto político fue la lucha por la transformación de México y los exhortó a mantener ideales y principios, porque –insistió– esa es la única forma de que no haya crisis en el movimiento.

Nos dijo que debemos cuidar que no le pase a Morena lo que otros partidos, como el PRD , señaló la dirigente del partido, Yeidckol Polevnsky.

Además, a los asistentes a la reunión a mediodía con el Presidente les quedó claro, indicaron, el mensaje de que no pueden buscar triunfos sin escrúpulos morales.

Fue enérgico en el sentido de cuidar a Morena, que no le ocurra lo que a otros movimientos. Dijo una cosa muy importante: la sobrevivencia del partido depende de mantener los ideales, los principios , señaló el senador Martí Batres al concluir la reunión.

También, Polevnsky, y el coordinador de los diputados, Mario Delgado, explicaron que, en su mensaje, el mandatario resaltó que el sectarismo terminó con otros partidos políticos.

Delgado incluso resaltó que Morena no pude darse el lujo de perder a su principal activo, el Presidente de la República.

Polevnsky sostuvo que el Presidente expresó su cariño por el movimiento, que hay que valorar todo lo que significa y cuidar a Morena. No hay que permitir que le pase lo que a otros partidos. Invitó a todos a cuidarlo y que no por intereses se afecte o lastime a Morena .

Al preguntarle si fue un regaño a los grupos que se disputan la dirigencia, respondió: El Presidente le está mandando el mensaje a los que se están portando mal. A los que se portan mal, que se pongan el saco y se comporten bien. Dentro de lo que a mí me toca, me he apegado estrictamente al estatuto y a los principios del partido .

La vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, informó que López Obrador no sólo no dio línea para la renovación de la dirigencia en Morena, sino que dejó claro a los 32 delegados que si intervienen en el proceso de elección, él mismo los denunciará.