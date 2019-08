Incluso, advierte que la convocatoria para llevar a cabo la votación no se encontró sustentada en disposición jurídica alguna, pues dicho documento no señala los fundamentos legales aplicables a su emisión, además de que el proceso electivo estuvo lleno de múltiples vicios e irregularidades .

El presidente del Senado, Martí Batres, consideró una victoria moral y política la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que ordenó la reposición del proceso interno para elegir a quien encabezará esa cámara, pero adelantó que no participará en la contienda, porque no hay garantía de condiciones de imparcialidad para ello.

Por separado, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, calificó de desmedida y arbitraria la resolución, adelantó que no descarta impugnarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judcial de la Federación y presentó un documento firmado ayer mismo por 44 de los 59 integrantes de su bancada en el que ratifican a Mónica Fernández Balboa como la candidata a presidir la mesa directiva del Senado en el segundo año de la legislatura.

Es un triunfo moral del grupo. Esto es lo que la mayoría decide libremente, como en cualquier Parlamento , recalcó Monreal, quien un día antes insistió en que los acuerdos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no son vinculantes para el Senado.

Acompañado por parte de los integrantes de su bancada, insistió en que con ese documento se repone la legalidad del proceso, ya que se trata de la decisión de la mayoría de los senadores de Morena.

En tanto, Batres, presidente aún del Senado, comentó que el resolutivo del órgano partidario de Morena invalida la votación del pasado día 17, y es el punto final de una batalla contra esa arbitrariedad .

El proceso, dijo, debe reponerse, pero él no participará, no buscará repetir en el cargo ni va a negociar cargo alguno, ya que su batalla es por principios, no por cargos , además de que mientras persista el actual tipo de conducción en el grupo no habrá garantía de imparcialidad en los procesos internos .

Tampoco, añadió, convalidará las irregularidades señaladas por la Comisión Nacional de Honestidad . Precisó que este sábado acudirá a la sesión de instalación del Senado y se mantendrá en la bancada de Morena.

Por la mañana, luego de la reunión de diputados y senadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, resaltó que son vinculatorias las decisiones de esa comisión. Igualmente, el senador Batres resaltó que se debe repetir la votación.

Sin embargo, Monreal insistió en que la resolución es jurídicamente endeble, ya que se le dio un plazo de cinco días para exponer sus argumentos de defensa y ese plazo vence el próximo 2 de septiembre.

No entiendo por qué la precipitación de una resolución donde no se me ha escuchado.

De esa forma, el conflicto que desde hace 10 días mantiene en vilo al grupo parlamentario de Morena fue el tema central en el primer día de trabajos de su reunión plenaria, previa al periodo ordinario que se inicia el próximo domingo.

La bancada está dividida y un grupo de 15 senadores, que no firmaron el apoyo a Fernández Balboa, entre ellos Citlalli Hernández, Miguel Ángel Navarro, José Narro Céspedes y el propio Batres, impulsan una carta en la que piden cambio en la conducción de la bancada.