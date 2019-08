N

o es la primera vez que el presidente López Obrador hace el comparativo, pero es un tema en el que es necesario insistir, porque no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. En la mañanera de ayer el mandatario destacó que me interesa mucho la economía popular, lo que más me importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas, eso es lo que más importa .

Y para redondear la idea detalló que a los tecnócratas, a los neoliberales, les obsesionan las cifras, los datos. Les obsesiona, por ejemplo, el dato de crecimiento económico y a mí no me dice mucho eso, porque puede ser que una empresa o dos o tres, o cinco o 10 o un grupo de empresas o de bancos tengan muchas ganancias, pero que ese dinero no beneficia a la gente, que incluso ni siquiera se quede en México. Entonces, eso es lo que miden, el crecimiento en el dinero que se va acumulando .

Sin embargo, por otra parte están creciendo los volúmenes de remesas, lo que están enviando nuestros paisanos, como nunca este año. A ver, que me digan los expertos si no es cierto. Gracias a eso, imagínense lo que son 35 mil millones de dólares. Le agradezco mucho al sector privado de México, porque está invirtiendo y está creando empleos, y está trabajando de manera coordinada con nosotros. Pero ¿saben cuánto fue lo que se comprometieron a invertir este año? Treinta mil millones de dólares. Y las remesas son de 35 mil millones de dólares, para ubicarnos .