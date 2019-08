E

l presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que está escribiendo un libro sobre economía moral y neoliberalismo. Probablemente lo tendrá en prensas el próximo diciembre. Ayer dio un anticipo de algunas de las ideas que son los ejes de su narrativa al referirse a una nueva reducción de la expansión económica que el Banco de México calcula por este año.El banco central tiene 25 años de ser una institución autónoma, y en ese periodo ha tenido cuatro gobernadores: Miguel Mancera Aguayo, Guillermo Ortiz y Agustín Carstens, y el actual, Alejandro Díaz de León. Es de llamar la atención que antes de ocupar el cargo, fueron empleados del prianismo. Mancera Aguayo coincidió con Ernesto Zedillo; Ortiz, con Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y Carstens con Calderón y Enrique Peña Nieto. También el actual gobernador, Alejandro Díaz de León, de la incubadora neoliberal, fue empleado del prianismo, y hubiera coincidido con José Antonio Meade, pero la historia se escribió de otro modo: ganó la elección ya saben quién. Así que ha venido a ser el primer gobernador (involuntariamente) autónomo del Presidente. Esa condición le ha dado una distancia, una libertad que no tuvieron sus antecesores. La ha aprovechado, ha sido más crítico de lo que fueron Mancera Aguayo, Ortiz y Carstens.El próximo libro de Andrés Manuel será un espacio para contrastar sus ideas, el neoliberalismo versus la economía moral.

Crecimiento y desarrollo