Europa Press, Notimex y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 30 de agosto de 2019, p. 26

Washington. Estados Unidos está dispuesto a no imputar ni procesar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a cambio de que éste deje el poder, afirmó Elliott Abrams, el enviado de la Casa Blanca para la república bolivariana, quien, sin embargo, reconoció que por ahora no hay signos de que el mandatario esté dispuesto a tomar esa decisión.

En entrevista con el New York Times, Abrams aclaró que no se trata de una persecución, sólo queremos que tenga una salida digna y que se vaya . En un mensaje directo a Maduro, expresó: no queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder .