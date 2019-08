Alonso Urrrutia y Alma E. Muñoz

Viernes 30 de agosto de 2019, p. 21

La reducción a la proyección de crecimiento de la economía que hizo el Banco de México (BdeM) está relacionada con visiones diferentes que tienen los tecnócratas a quienes obsesionan las cifras, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien dijo ser respetuoso de esa postura añadió que “el dato de crecimiento económico a mí no me dice mucho (…) A mí me importa que el crecimiento vaya acompañado del bienestar, que se distribuya el ingreso, la riqueza”.

En respuesta a las modificaciones que hiciera el BdeM, que ahora ubicó la estimación entre 0.2 y 0.7 por ciento, López Obrador valoró: puede ser que una empresa o dos o tres, o cinco o 10 o un grupo de empresas o de bancos tengan muchas ganancias, pero ese dinero no beneficia a la gente. Me interesa mucho la economía popular, lo que más me importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas, eso es lo que más importa .

López Obrador sostuvo que hay dos factores que han impactado positivamente para mejorar la economía popular: el incremento en las remesas, estimadas en 35 mil millones de dólares para 2019, y la distribución de recursos a través de los programas del bienestar.