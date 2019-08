Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 29 de agosto de 2019, p. 37

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría del Bienestar (SB) que busque y entregue información sobre los casos de los llamados niños fantasma del Programa de Estancias Infantiles.

Un particular le había solicitado a la SB conocer el número de casos de infantes registrados en dicho programa que en realidad no existían, desglosados por entidad, municipio y número de estancia en el que fueron identificados, además de la documentación que comprobara esos datos. En su respuesta, el sujeto obligado declaró que en su Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano no encontró la información solicitada, pero el Inai documentó que la SB no turnó la solicitud del particular a otros departamentos.