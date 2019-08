César Arellano García

Jueves 29 de agosto de 2019, p. 15

México carece de un programa nacional en materia de accesibilidad, que beneficiaría no sólo a 7.3 millones de personas en esa condición, sino a casi 63 por ciento de la población nacional, incluyendo a los adultos mayores o con enfermedades crónico-degenerativas, entre otras, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo propuso elaborar una ley general de accesibilidad y reformas a partir de la obligación del Estado de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio del derecho a la accesibilidad de todas las personas sin distinción alguna, así como la definición de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

En la presentación del Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, explicó que si bien la actual ley general para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad y su reglamento confieren atribuciones al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, las acciones que se citan en el reglamento no son lo suficientemente claras, no se han llevado a cabo, no abarcan todos los ámbitos del acceso y no han sido evaluadas para constatar su efectividad, por lo que solicita a las autoridades fortalecerlo. Otra opción sería crear un mecanismo de planeación estratégica que coordine las políticas públicas para las personas con discapacidad mediante recursos humanos, financieros y materiales que permitan contar con la suficiente capacidad de gestión para generar una estrategia nacional.