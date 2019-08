Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 29 de agosto de 2019, p. 7

Aunque dejó claro que en el encuentro que sostendrá hoy con diputados y senadores de Morena sólo hablara con ellos sin inmiscuirse en los diferendos internos, limitándose –en ese plano– a entregar una carta, el presidente Andrés Manuel López Obrador deslizó que si en determinado momento el partido se echara a perder, no sólo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambiarán de nombre, que ya no lo usaran, porque ese nos dio la oportunidad de realizar la Cuarta Transformación .

Durante su conferencia de prensa, López Obrador también “se pronunció en contra de la regulación de los medios de comunicación, como propuso el diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT). “Nunca le hemos pedido a algún director de un periódico que censure a un periodista (...) ni siquiera le hemos pedido –como coloquialmente se dice– frías a nadie en los medios”, aseguró.

Al abundar en el encuentro que sostendrá con diputados y senadores de Morena, López Obrador aseveró que su gobierno no va a intervenir en la vida interna del partido ni de ningún otro , como tampoco tendrá injerencia en procesos electorales. No se utilizará el presupuesto del gobierno para incidir en éstos, y los servidores públicos que participen van a tener que renunciar .