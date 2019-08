Eduardo Murillo, Gustavo Castillo y Eirinet Gómez

Reporteros y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 29 de agosto de 2019, p. 4

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) se hará cargo de la investigación del atentado en el bar El Caballo Blanco, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, donde 28 personas murieron a consecuencia de un incendio provocado por un grupo delictivo.

Por la nohce, la Seido informó: “Hasta el momento no se cuenta con pruebas que permitan establecer con precisión y en forma indudable que Ricardo ‘R’ haya participado” en el ataque contra el bar El Caballo Blanco.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que en caso de que tenga elementos de prueba acerca de la responsabilidad o participación de Ricardo R , La Loca, presunto integrante del cártel Jalisco nueva generación, lo dará a conocer de manera inmediata .

Fuentes federales señalaron que la FGR, que dirige Alejandro Gertz Manero, ejerció su facultad de atracción y, una vez que le entreguen los peritajes y carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, se hará cargo exclusivamente de los siguientes procesos.

En tanto, Ricardo Romero Villegas, La Loca, señalado como presunto responsable del ataque contra el bar El Caballo Blanco, difundió un video en redes sociales en el cual niega ser responsable del atentado. Dice que se tuvo que ir de Coatzacoalcos, con su familia, luego de que efectivos de la Secretaría de Marina lo detuvieron dos veces el mes pasado, le sembraron droga y huachicol, lo torturaron, le rompieron las costillas y lo amenazaron de muerte.