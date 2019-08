Más allá de la discusión legal, lo cierto es que en Veracruz se han disparado los casos delictivos estremecedores. Ayer también se conoció un video terrible en el que, luego de un breve interrogatorio, se degüella ante una cámara a dos jóvenes, de 29 y 31 años de edad cada cual, por ser, presuntamente, chapulines distribuidores de droga. Ambas personas habían sido detenidas a bordo de un automóvil en el que habían salido a cenar, revisadas y luego transferidas a una patrulla policiaca estatal, con identificación 3225, que las condujo a manos que luego les ejecutarían.

Veracruz es un estado mártir: lleva varios sexenios gobernado por empresarios interesados en los negocios y políticos igualmente empecinados en el enriquecimiento personal. Lo más grave ha sucedido a partir de la administración del priísta Fidel Herrera Beltrán, quien heredó el cargo a Javier Duarte de Ochoa, uno de los máximos emblemas a nivel nacional e histórico en cuanto a cinismo, irresponsabilidad, criminalidad y corrupción. Luego llegó el tramposo Yunes Linares y actualmente gobierna el morenista García, relativamente amarrado de manos por la herencia tóxica que le dejó el panista Yunes Linares en la persona del fiscal transexenal Winckler. ¿Cuánto tiempo más resistirá este fiscal en el cumplimiento del encargo obstructor?

Y, mientras el presidente López Obrador ha advertido que si Morena se echa perder él no sólo renunciaría (a ese partido) sino que me gustaría que le cambiaran de nombre , pues tal denominación no se debe manchar , ¡hasta mañana, con Morena decidido a no soltar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a Acción Nacional, pues este partido tiene 15.4 por ciento de las curules, mientras el partido obradorista cuenta con 63 por ciento de dichos asientos!

