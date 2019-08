En la administración de Hernández Sandoval estamos empeñados principalmente en abatir la corrupción, en el respeto irrestricto a las leyes, los derechos humanos y laborales; en eficientar los servicios y terminar con los privilegios. Todo ello dentro del principal fin de transformar a los Seneam en una institución de clase mundial. Se le está dando un importante impulso que no tiene precedente a la capacitación del personal, principalmente para abatir el rezago en la formación de controladores de tránsito aéreo.

También se ufana de que el IMSS es la institución con más personal médico y de enfermería especializado en geriatría. Para dar respuesta a los distintos problemas que surgen en el envejecimiento no basta con tener especialistas; es necesario adecuar la atención a las características socioculturales y económicas de cada sujeto.

La preparación para envejecer no debe iniciar a partir de los 40 años de edad, como sugiere el coordinador del Programa Geriatrimss (La Jornada, 28/8/19).

Sin duda, nuestra capacidad de asombro queda rebasada con la noticia de que algunos protagonistas que, por acción u omisión, son cómplices en la tragedia de la patria, intentarán construir una opción electoral con basura política. ¡Qué vergüenza!, resulta que los beneficios recibidos, producto de la impunidad legal y moral, no fueron suficientes para satisfacer su enfermiza avaricia, y van por el resto; parecen desconocer que en los nuevos tiempos su actitud farsante, soportada en la cultura de la mentira y la simulación, no tiene ningún futuro frente a la memoria colectiva de un pueblo capaz de discernir y, por tanto, de elegir camino.

Hablar de política es un asunto serio y de enorme responsabilidad, toda vez que la clase política tradicional, como diría el maestro Enrique Dussel: ha fetichizado el noble oficio de servir al prójimo; la convirtieron en una actividad comercial –la más mezquina de que se tenga memoria– y, peor aún, en una práctica delictiva. Para muestra, el caso mexicano, donde prácticamente no existe ningún rincón de la administración pública del pasado inmediato, limpio de corrupción.

Hasta ahora el Ejecutivo se ha manifestado en contra, de manera verbal, quedando sólo en la intención de prohibir en nuestro país estos métodos que dañan flagrantemente los ecosistemas. Habría que agregar otro más: la prohibición constitucional de la práctica de la minería a cielo abierto. De esta manera se les ordenaría a los magistrados o jueces de la Corte a que se sujeten a la ley máxima, así no tendrían pretexto de prohibir primero con base en un amparo, para después aceptar dichas prácticas, sospechosamente.

ay muchos temas o rubros que para su buen funcionamiento deben estar libre de perjuicios de todo índole; es decir, que no deben estar al libre albedrío del capital; por lo tanto, deben estar suscritos reglamentariamente en la Constitución de la República, como ley máxima, haciendo el recordatorio que ninguna legislación secundaria puede pasar por encima de la Carta Magna, ni mucho menos leyes provenientes del extranjero.

Muchos recuerdan la participación de la ciclista La Popis Muñiz, los futbolistas Aarón Padilla y Enrique Borja, entre otros, a Amparo Ochoa, el ballet de Amalia Hernández, Rigo Tovar, varias bandas sinfónicas, las mejores orquestas y conjuntos musicales del momento.

Nuestros artistas vernáculos no se quedaban atrás. Entregaban toda su sapiencia y su arte, venían delegaciones de diferentes pueblos circunvecinos, las regatas en el lago, los torneos de futbol, el atletismo por nuestras calles, los desfiles de las diferentes escuelas, los carros alegóricos, las comparsas, los jaripeos, las exposiciones de los trabajos manuales de los educandos, de pintura, fotografía, ganadera, las verduras y hortalizas, la cocina tradicional; además de los jaripeos, las corridas de toros, el paracaidismo, los torneos de ajedrez, los concursos de oratoria, la muestra de cocina tradicional y tantas cosas que se han perdido. Fue un semillero para motivar la cultura.

Desde junio de 1997 un grupo de comisionados de la tradición religiosa tomó las riendas de esta feria, y dijo “No queremos intrusos en nuestro pueblo que vengan a organizar nuestra fiesta…” y la llamaron pomposamente Feria Nacional. Se perdieron 40 años de recrear la cultura, tradiciones y la convivencia de nuestros pueblos. Hoy, con la ayuda de nuestro Presidente de la República y autoridades, ¿es posible rescatar esta Feria Regional con la unión de los pueblos originarios de nuestra región?

Defienden posible adquisión de Morena

Se ha pretendido armar un escándalo, entre algunos comentaristas, al anunciar Morena la posible compra de un edificio para la sede nacional del partido y del Instituto de Formación Política; diciendo, con cierto grado de perversión, que se adquiriría con dinero público, resaltando lo anterior como si fuera ilegal que los partidos compren sus propiedades a cargo de sus percepciones y para los fines de su organización, y de paso criticaron a Morena de que no haya regresado 50 por ciento de sus prerrogativas, olvidando que hay un diálogo sobre el particular con las otras fuerzas políticas que no se ha resuelto.

Pensionados del Issste de Veracruz exigen pagos millonarios

En 2014 se fundó en Xalapa, Veracruz, la Asociación de Pensionados y Jubilado del Issste (Ajupiv), por maestros y personas que laboramos en el sector educativo por más de tres décadas, a quienes, al momento de jubilarse, la Secretaría de Educación Pública no les pagó algunas prestaciones, seguros institucionales y de riesgo de trabajo. Desde 2013, en la administración de Javier Duarte, nos hemos visto obligados a deambular de oficina en oficina para que nos sea entregado lo que justamente hemos devengado, y cuyo monto global, para el caso de nuestros asociados, no rebasa 7 millones de pesos, pero refiriéndonos al tema de los seguros, el Estado adeuda alrededor de mil 500 millones de pesos a 2 mil afectados por el saqueo de las arcas públicas. A nueve meses de la nueva administración, el secretario de Educación estatal, Zenyazen Escobar, nos argumentó que administraciones pasadas se robaron el dinero.

Le hemos expresado que ya no debe haber pretextos, por muy válidos que sean, por lo cual les demandamos cubrir los adeudos de manera pronta y programada, sobre todo para lo casos de mayor gravedad. La respuesta ha sido que destinarían mensualmente como máximo 5 millones de pesos al pago de los mil 500 millones de pesos citados. Ni siquiera esta propuesta han cumplido. Pero, además, no podemos aceptarla por macabra, ya que significa que tardarán 25 años para cubrirlos, para entonces, algunos de nosotros habremos muerto.

Nuestra última esperanza la representa el Presidente. Con el propósito de exponerle directamente esta injusta situación, estaremos en la Ciudad de México hoy. Esperamos ser atendidos.

