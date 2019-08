Por otro lado, en un video subido a Internet se ve al actor de buen ánimo arrastrando una maleta, indicando: Vengo saliendo de la prisión de Edinburgo, Texas; en esa ciudad he vivido más de 15 años. Estaba en Monterrey la semana pasada,; me llamaron para decirme que había algo muy grave en mi contra y que había una orden de presentación. Vine inmediatamente y cruzando el puente las autoridades me trataron muy bien y hasta me estaban esperando. Así como llegué, así me voy. Un poco más sucio, un poco más barbón, pero agradecido con las autoridades y las de esta prisión que me trató muy bien. Estoy saliendo para arreglar el asunto .

(Con información de la Redacción)