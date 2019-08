Ángeles Cruz Martínez

Desde abril dejó de fabricarse en México el medicamento Metotrexato y antes otro quimioterapéutico, Vincristina. Ambos son insustituibles en los tratamientos de niños con cáncer; se usan en 85 por ciento de las terapias de inicio, por lo que la única opción para terminar con el desabasto es traerlo del extranjero, afirmó José Alfredo Merino, director del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

En este nosocomio y en el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) la carencia de Metotrexato hizo crisis el lunes, cuando papás de los pacientes protestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Exigían solución y aceptaron liberar la principal vía de acceso a la terminal aérea por el compromiso asumido por la Secretaría de Salud para resolver el problema.

Ayer por la mañana, directivos del Infantil de México aseguraron que el Hospital de Pediatría del Centro Nacional Siglo XXI del IMSS ya había liberado 400 frascos del fármaco para facilitarlos a los pacientes del HIMFG, aunque servirán únicamente para cubrir la necesidad de una semana.

Mónica Villa, directora médica del HIMFG, comentó que el proveedor, Laboratorios Pisa, informó en junio que su inventario de Metotrexato fue asegurado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y hasta ayer no lo había liberado. Recordó que el organismo regulador tiene un atraso en más de 20 mil trámites, entre los que podría estar este producto.

No obstante, en espera de que se solucionara el problema y como en otras ocasiones con diversos fármacos, los médicos pudieron cubrir las carencias con el apoyo de organizaciones civiles o mediante compras emergentes. La semana pasada el problema se agudizó. No hubo forma de conseguir la medicina, por lo que alrededor de 17 niños no pudieron recibir la dosis que les correspondía, admitió Luis Juárez, jefe del Departamento de Hematooncología del HIMFG.

Explicó que en algunos casos se hicieron ajustes al esquema terapéutico, lo cual es posible, pues se administran con base en una programación y eso permite que los niños no resulten afectados en su tratamiento.