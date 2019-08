D

esde las pasadas elecciones se escucha la queja de que es que no entienden . Es una fórmula favorita de los obradoristas, que la usan para denostar a los que se quejan del nuevo gobierno, aunque no sólo es eso. Usualmente viene implícita la identidad del acusado –el ellos que no entiende –, aunque va de suyo que se trata de identificar a algún individuo con una posición ideológica contraria. Quienes no entienden serán conservadores, si la acusación viene del partido gobiernista, y gobiernistas, si el reclamo es crítico de alguna política oficial. Unos no entienden el funcionamiento de los mercados de energéticos, por ejemplo, o el valor y la importancia del conocimiento técnico. Otros no entienden que todo ya cambió, que ya no gobiernan, y que el neoliberalismo ha muerto.

Así, la acusación no entienden es síntoma de formas divergentes de caracterizar la realidad. Ante algunas estadísticas, el Presidente puede alegar tener otros datos, aun cuando esos números hayan sido generados por el propio aparato estatal. Y ante las proclamas oficiales de la felicidad del pueblo, surgen también voces que dicen tener otros datos.

Buena parte de la pugna por la definición de la realidad es un reflejo simple de la polarización, de modo que un dato puede ser verdadero si favorece al gobierno y falso si le es contrario, y al revés, un dato favorable al gobierno puede ser falso a los ojos de algunos sujetos, por el simple hecho de que le es favorable. Así, la percepción de la realidad se transforma en síntoma de una posición política: si uno opina que la política de seguridad del gobierno está fincada en un diagnóstico equivocado, los gobiernistas lo tildan a uno de conservador; si uno opina que el diagnóstico es certero, entonces es uno gobiernista.