Miércoles 28 de agosto de 2019, p. 16

Saltillo, Coah., El Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene motivos para preocuparse por el manejo de los datos biométricos solicitados por la Secretaría de Gobernación (SG) para completar el registro de identidad ciudadana; no nos interesan los datos electorales, ni el domicilio, distrito, ni la sección electoral, eso para nosotros no es importante, lo importante es checar acta de nacimiento, CURP (Clave Única de Registro de Población) y registro biométrico, es lo fundamental , aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas.

–¿Hay riesgo de malos manejos con esa información?– se le preguntó en entrevista colectiva.

–El riesgo estaba antes, recuerden cómo se filtraba el padrón electoral incluso por algunos partidos políticos, cómo se conseguían bases de datos piratas con el padrón electoral en Tepito (barrio popular de la Ciudad de México donde se comercia mercancía ilegal).