Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de agosto de 2019, p. 15

Para el proceso interno de Morena avanza en las filas del partido la propuesta de realizar debates entre los candidatos y prohibir la pinta de bardas o reparto de publicidad de algún aspirante a las dirigencias nacional o estatales que se renovarán en noviembre. Entre las reglas para la contienda está la prohibición de ataques entre abanderados.

Durante esta semana, la presidencia de Morena, junto con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el grupo designado por el Consejo Nacional del partido para coadyuvar en el proceso, afinan los últimos detalles de las normas que no se incluyeron en la convocatoria.

Son los estatutos nuestra ley, y sobre eso se hará un reglamento, eso se está dialogando , indicó Felipe Rodríguez, integrante de la Comisión de Elecciones del partido, además de confirmar que ayer hubo una reunión entre dichas instancias para avanzar en el tema.

Entre los puntos que están sobre la mesa se encuentra el regular los mensajes de los candidatos en redes sociales.