Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de agosto de 2019, p. 14

El Partido del Trabajo celebró su reunión plenaria –previa al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados–, encuentro donde vitoreó por la relección de Porfirio Muñoz Ledo en la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro.

¡Relección, relección, relección...! le prodigaron, y éste les respondió efusivo con sufragio efectivo, sí relección .

Los petistas, junto a sus aliados de Morena y PES están dispuestos a votar en conjunto para modificar el artículo 17, numeral 17 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y garantizar al morenismo retener ese órgano de gobierno durante los próximos tres años.

De su lado, el PAN denunció tal postura como un fraude democrático , según adujo Juan Carlos Romero Hicks, quien agitando el brazo reiteró: no queremos fraude democrático; no puede haber falta a la gobernanza, la coalición Juntos Haremos Historia no tiene mayoría legal. Obtuvieron 43 por ciento de los votos en la elección pasada y el único que logró la mayoría, con 53 por ciento, fue el Presidente de la República . Horas más tarde, el blanquiazul respondió adelantándose con sus dos posiciones en la presidencia de la mesa directiva, iniciando los primeros seis meses Xavier Azuara y siguiéndole Laura Rojas

Así se abre la posibilidad de que el bloque mayoritario se enfrasque en una pugna política y mediática con los panistas, quienes reclaman respeto el actual ordenamiento de la citada legislación, donde se garantiza que en forma decreciente las tresprincipales fuerzas ocupen el cargo, hecho al que se comprometió el coordinador de Morena, Mario Delgado.