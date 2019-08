Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de agosto de 2019, p. 8

Las agresiones sufridas en los meses recientes por elementos de las fuerzas armadas, y que han sido grabadas en videos y difundidas en redes sociales, son parte de una campaña orquestada, coincidieron en señalar mandos castrenses y especialistas en derecho militar y seguridad nacional.

Funcionarios federales señalaron que los efectivos castrenses (soldados y marinos), así como los integrantes de la Guardia Nacional están capacitados para evitar provocaciones como las que se han presentado en diversas zonas del país, para no incurrir en actos que pongan en riesgo a los habitantes de las comunidades que no tienen relación con los grupos delictivos o que no son obligados a participar en esas acciones.

Los grupos de la delincuencia organizada han desarrollado estas provocaciones desde hace más de una década en zonas donde operan grandes organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, y en sus movilizaciones recurren a colocar a mujeres y menores de edad como primera línea de encuentro.

Las fuerzas armadas y los miembros de la Guardia Nacional están capacitados en materia de derechos humanos y también en los manuales de uso de la fuerza, por ello es que las provocaciones son respondidas con la tranquilidad que da el cumplimiento del deber y garantizar la seguridad y estabilidad de los ciudadanos ajenos a la comisión de un delito.

Para el abogado Julio Jiménez Martínez, especialista en temas de seguridad nacional, el Ejército está viviendo la peor crisis de incertidumbre y estado de indefensión impulsado por una mala política garantista de respeto a los derechos humanos y, agregó, es preocupante que la imagen castrense sea ultrajada como autoridad. “Ha sido denigrado su nivel de respuesta ante la oleada de violencia y acción irresponsable de grupos patrocinados por algunos cárteles de la delincuencia organizada”.