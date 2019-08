Durante una reunión con el gabinete legal y el ampliado que se efectuó en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a sus colaboradores cercanos a no bajar la guardia y a acelerar el paso en la instrumentación de las políticas públicas y programas sociales de esta administración.

A su vez, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, resumió que del encuentro se desprende que en términos generales vamos bien , la Cuarta Transformación avanza.

Jiménez Espriú refirió la recomendación presidencial para “no bajar los brazos, sino acelerar el paso, porque ya nos queda menos tiempo, entonces hay que aprovechar.