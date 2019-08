Periódico La Jornada

Miércoles 28 de agosto de 2019, p. 4

Sí tengo un conocimiento de lo que debe hacerse en cuanto al sector energético nacional, hay una política definida en el Plan Nacional de Desarrollo , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al desmentir, una vez más, al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien ante empresarios de Monterrey afirmó que el mandatario no tenía una postura clara sobre el tema energético y propuso la creación de un comité integrado por gobierno e iniciativa privada para definir la política del sector. En la conferencia de prensa, López Obrador expresó su respeto a Romo, quien ha estado ayudando para tener una muy buena comunicación con el sector privado . No obstante, ayer no participó en el anuncio del acuerdo sobre gasoductos. Aunque aseguró que no lo desmiente, resaltó la importancia de recuperar la producción de petróleo y reactivar la petroquímica.