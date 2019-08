En conferencia de prensa en Palacio Nacional, rodeado por destacados representantes de la iniciativa privada, López Obrador garantizó que su gobierno no pretende expropiar ningún bien privado. Resaltó que con lo acordado, la CFE compra el gas y el servicio del transporte del mismo y la tubería se le queda a la empresa. Así, baja la tarifa para beneficio de la CFE .

Con la presencia de los propietarios de los consorcios constructores –salvo los de Fermaca–, dijo que “con este acuerdo, como un asunto adicional, pero muy importante, se garantiza el abasto de gas –entre 25 y 30 años– para la industria eléctrica, para que no tengamos apagones en muchos años y para el fomento de la industria nacional. Vamos a tener gas suficiente en México”.

De manera que con este logro se retiran las quejas, las denuncias, y se llega a un acuerdo sin arbitraje internacional , después de que, en el origen del diferendo, el gobierno federal había expresado su inconformidad con los términos leoninos de los contratos signados.

López Obrador precisó que ahora se reducirán tarifas y en general se beneficia a la hacienda pública .

Sin duda que las empresas aportaron una parte considerable de sus utilidades, una diminución de manera general de más de 30 por ciento, pero todo esto se va a explicar de manera detallada. Van a tener oportunidad los expertos, hasta los que no nos ven con buenos ojos, para hacer un balance sobre el acuerdo que para nosotros fue bueno , agregó.

Explicó que incluye siete ductos terminados y consideró que no habrá problema con protestas en las comunidades, se tienen que ir arreglando porque estamos trabajando en ello . Insistió que con el acuerdo se gana, porque la CFE logra mejores tarifas y esto va a beneficiar a los consumidores, porque “nos va a permitir mantener la política de no aumentar los precios de la energía eléctrica. Para dejarlo muy claro: ganamos porque se reduce el costo de las tarifas en el transporte del gas y esto va a repercutir en que se produzca energía eléctrica con menos costos y no aumenten las tarifas.