ace años vengo diciendo que no sé si soy más tallerista que poeta, enseñante que escritor. Y es que lo primero de verdad me entusiasma, lo que puede fácilmente constatarse. Por ejemplo, de la segunda quincena de julio a ésta de agosto que corre he dado talleres en las ciudades de Monterrey, México y Nezahualcóyotl (que no por limítrofe con la segunda deja de ser otra urbe, y de otra entidad federativa), unas 20 o 24 horas.

Se me ha antojado reproducir aquí sendos y recientes textos de tres de autoras. El procedente de Monterrey es de una defeña prácticamente oaxaqueña, aunque algo regia: Lourdes Bello. El de Ciudad de México, ése sí, de una originaria de estos lares, Mercedes Alvarado. El de Neza, de una tlaxcalteca residente en su estado, Angélica Minor.

Un paréntesis: citar como en prosa textos originalmente escritos en el tradicional formato del poema modifica el cómo serán percibidos, su recepción por el lector. Y aunque no insalvable el problema crece si ‘‘escalonada” su tipografía. Van aquí sugeridos señalados más propiamente que marcados los escalonamientos (de otro también insuficiente modo dicho: su tabulación, sus sangrías, sus ‘‘espacios horizontales en blanco”) con una breve línea vertical (|).