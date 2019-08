T

ras seis meses de negociaciones, parece que llegó a buen puerto el delicado asunto de los contratos leoninos en materia de gasoductos, firmados en gobiernos anteriores y denunciados por el presidente López Obrador a mediados de febrero pasado, ocasión aquella en la que el mandatario subrayó: no es un asunto legal, que nadie se espante, ni se ponga nervioso; se van a respetar los contratos, pues son compromisos que se firmaron .

Pero, por muy buena disposición, nadie le quitaba lo leonino a los contratos. Por ello, López Obrador emplazó a organismos, como el Consejo Coordinador Empresarial o la Confederación Patronal de la República Mexicana, a deslindarse de este tipo de tratos y que en vez de defender a ciegas, entendieran que a todos conviene combatir la corrupción e impunidad. No me voy a pelear con las empresas, pues lo que se busca es moralizar al país .

Y en esa misma oportunidad, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, denunció que hay contratos con las empresas IEnova, Carso y Transcanadá que amparan siete (gaso) ductos que no operan, pero tienen cláusulas que obligan a la empresa del Estado a pagar, a pesar de no recibir el suministro de gas. La CFE tenía pagados el año pasado 5 mil millones de pesos y en el actual, de no negociarse los contratos, estaría desembolsando otros 16 mil millones de pesos. Por este alquiler llevamos cubiertos, desde 2015, 62 mil millones de pesos, y seguirá así, pagándose hasta llegar a 70 mil millones de dólares. De continuarse esos contratos, la comisión está en una posición realmente de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca equidad .