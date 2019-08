Laura Barranco era coordinadora de información en el equipo de producción de Carlos Loret de Mola en Televisa cuando se transmitió la presunta detención en vivo de Florence Cassez e Israel Vallarta, supuestos secuestradores. Asegura que 13 veces le dijo al conductor televisivo, ¡para ya! , pues eran evidentes “las cosas acomodadas y la tortura física que estaban ejerciendo sobre Vallarta en cadena nacional; esos dos elementos se los destaqué y lo que a él se le ocurrió responderme es que no me calentara como un cautín (...) en la última ocasión, que ya lo fastidié, me dijo ‘¿Que no te ha quedado claro? Es nota. Fin de la historia’ Y prácticamente dejó de responderme”.

A Laura Barranco no le queda duda de que aquella transmisión de la detención en vivo era un montaje desde un poder corruptísimo . La productora era Azucena Pimentel, quien, a juicio de Barranco, fue quien “incitó todo: ella generó que se alargaran los enlaces lo más que se pudiera; un afán por el circo barato, así se esté destazando a quien se esté destazando; eso lo promovió siempre ella. Ese día se fueron a festejar en gran desayuno todo el equipo, por el gran éxito de todo el rating que habían alcanzado ese día. Bernardo Gómez (vicepresidente de Televisa) estaba en la cabina, también orquestando, incitando a su productora estrella que era Pimentel” (entrevista en Radio Centro: https://bit.ly/2MFniw3). Ahora, Azucena Pimentel es funcionaria en el equipo de comunicación social de la Presidencia de la República. ¡Hasta mañana!

