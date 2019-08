Juan Collado es acusado por dos delitos: delincuencia organizada y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. El primero –sólo ese– tiene una penalidad de 20 a 40 años de prisión, independiente a la sanción del otro. Ayer el magistrado Ricardo Paredes Calderón confirmó el auto de vinculación a proceso del litigante que ha representado intereses de la familia Salinas de Gortari, de Enrique Peña Nieto y Carlos Romero Deschamps. Esta lista de clientes le ha valido el mote de abogado de la mafia del poder . No prosperó un recurso de apelación contra la privación de libertad y, dado que uno de los delitos es delincuencia organizada, el magistrado Paredes Calderón determinó que Collado debía continuar en prisión preventiva oficiosa. Está acusado de participar con otros en un esquema que, a través de una simulación de actos jurídicos, lograron la venta ilícita de un inmueble para después dispersar los recursos entre diversas empresas y el imputado, vía transacciones electrónicas SPEI.¿De qué inmueble se trata? No lo menciona el comunicado, pero en diligencias anteriores fue descrito como un terreno ubicado en Querétaro. Su dueño original denunció que fue despojado. Tenía un valor de 153 millones de pesos y tras la construcción de un centro comercial se encuentra valuado en la actualidad en 700 millones.

Ombudsman social

Asunto: despidos en el INBA

Somos un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) que aprovechamos tu columna para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que pongan fin a las irregularidades en esta dependencia. La Subdirección General de Administración, a cargo de Pedro Fuentes Burgos, ha emprendido una serie de despidos que no tienen que ver con la austeridad del actual gobierno, ya que las plazas que quedan vacantes son cubiertas con gente sin experiencia. Al personal de confianza no nos han cubierto de forma puntual las prestaciones que por años nos han otorgado. Un ejemplo de la mala administración es que por meses los museos no contaban con extintores llenos, lo que representaba un riesgo enorme para los asistentes, y también fueron suspendidos los servicios de fumigación. El caso más representativo se da en la Dirección de Programación y Presupuesto, donde debido a la deficiente organización se ha frenado la operatividad de la dependencia. Demandamos que se ponga fin a los despidos injustificados

Atentamente trabajadores del INBA

Twiteratti

Entiendo que tiene que ser muy doloroso que el único argumento contra AMLO sea el del bajo crecimiento económico, y que de repente Carlos Slim, el principal empresario del país, diga que es intrascendente. Muchos opinólogos tendrán que tomarse unas vacaciones para repensar.

@abrahamendieta

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com