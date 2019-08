Pobre Brasil, pobre humanidad

D

espués de ver injustamente en la cárcel a Luis Inácio Lula da Silva; destituir a Dilma Rousseff, también injustamente, y tener ahora en la presidencia a un hombre como Jair Bolsonaro, cuya indolencia ante los incendios en la Amazonia es una agresión a la humanidad entera y que en el ínter se da tiempo para burlarse de la esposa del presidente francés, lo única que queda por decir es: pobre Brasil y pobre humanidad.

Benjamín Cortés Valadez

El IPN lleva la ciencia al Centro Histórico

La esencia del Instituto Politécnico Nacional (IPN) es poner la ciencia y la técnica al servicio de la patria.

Pero el Politécnico son, esencialmente, sus académicos.En específico, los hombres y mujeres que cada día crean ciencia y la permean hacia sus alumnos.

Aún más a nivel monadológico: IPN, ciencias físico-matemáticas convertuntur, dirían los escolásticos. Y en ello, Eugenio Méndez Docurro fue un visionario. Conacyt, Cinvestav, ESFM, Torre de Telecomunicaciones, Meteorología, Instituto de las Comunicaciones, y su amistad con Norbert Wiener, el padre de la cibernética, son sus obras.

Con tan grande pasado, el Centro Eugenio Méndez Docurro, el antiguo Allende, comienza este fin de semana con cursos como: econometría, teoría de juegos I y teoría del riesgo I, con la base académica del exitosísimo seminario de finanzas matemáticas, econometría y economía estocástica.

Eso es lo que el IPN debe hacer. Eso significa poner la técnica al servicio de la patria. Me imagino la gran satisfacción de Méndez Docurro al ver al centro Allende, por fin, llevar la ciencia al mismísimo Centro Histórico de la Ciudad de México. Igual a lo que Barros Sierra realizó en Minería.

Por fin, Politécnico, bienvenido al centro del país. Irradia tu saber y ciencia, en beneficio de México.

Rubén Mares Gallardo

Exhorta a rescatar a la humanidad y el planeta

La alerta del planeta suena incesante en el infinito del cosmos, la tercia de la bestia capitalista, las oligarquías política y financiera y el imperio ganan la partida a la tercia histórica de la humanidad, sacrificado el pasado, torturado el presente y el futuro casi abortado.

¿Qué quieren?, los negados a sí mismos, humanos, erigidos en su propio dios supremo: el dinero, los que concentran la riqueza, derriten la Antártida y queman el Amazonas con todo y ave fénix.

El destino no tan sólo nos ha alcanzado, nos rebasa y se regresa haciendo dengues; el puñado de chacales que se ha apropiado de todo nos conduce, como rebaño, al precipicio, junto con todas las demás especies, que angustiantes se tornan buscando en nuestro rostro algún gesto de razón, no, no hay barca, ni siquiera mitológica.

Agua, viento, fuego y tierra son la última ofrenda en el plano cartesiano, la naturaleza en oferta y negada en demanda. ¡Estúpida mano invisible!

A la humanidad le ha llegado la hora, la de que volvamos a ver, de sentir, sin el rubor sumiso; aquí no hay retorno, sólo nos queda el instinto, el rebelde que no pide permiso, para parir el futuro, para mirar a todos los animales y nuestra propia respuesta.

Salvar lo que queda y recomenzar, necesario, sacrificar a esta bestia. Sólo nuestra clase puede y debe.