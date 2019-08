Hasta ahora los hombres del FMI no han hablado de si desembolsarán o no un préstamo stand by, de 5 mil 400 millones de dólares, que pidió la administración Macri.

En las últimas horas, empresarios rurales de la provincia de Tucumán –sector favorecido abiertamente por el gobierno– convocó públicamente a comprar el voto de sus peones para que Macri llegue a la segunda vuelta y gane. Ofrecen hasta 5 mil pesos si gana Macri.

Nunca se había visto una compra de votos pública y abierta. “Creen que el voto es fruto exclusivo del clientelismo y la ignorancia, que el voto de los trabajadores está a la venta, que no tiene conciencia republicana ni democrática. Esa mirada social representa un retroceso de siglos, expropia a pobres e ignorantes el derecho democrático. No son iguales. El que compra ejerce un derecho, el que vende su voto no debería tenerlo (…) no pueden aceptar democráticamente su derrota”, sostiene el periodista Luis Bruchstein en su columna de Página/12.