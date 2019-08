El especialista, quien fue amigo de Pérez Prado, señaló que a juicio del compositor y pianista, Dolor carabalí fue lo mejor que grabó con Benny. Restrepo, que también conoció personalmente a Moré, preguntó a éste por qué nunca la volvió a cantar: Me respondió que por las notas agudas muy difíciles y por recordarle las condiciones de esclavitud a las que fueron sometidos los pueblos de África, origen de sus antepasados .

Restrepo aportó datos poco conocidos o desconocidos, como los referentes a la relación de Moré con Dámaso Pérez Prado, con quien se encontró en 1949 en los estudios de RCA Víctor. El resultado fueron 32 números grabados, dos de los cuales todavía no se han podido localizar . Restrepo presentó uno “recién descubierto, el primero que hicieron juntos: Cámbialo por dólar”. Para mostrar cómo mejoraron orquesta y cantante , en seguida se dejó sonar Babarabatiri.

▲ Elena Poniatowska e Iván Restrepo, al ritmo de La Voz de Oro de Cuba, en el MUAC. Foto cortesía de Iván Restrepo

La relación con Pérez Prado no terminó bien: “Cuando Benny vivía en México, Prado hizo una gira a Cuba y llevó como cantante a Aurelio Estrada, que se hizo pasar por Moré. Yeyo buscó siempre imitarlo. A finales de 1950, Benny regresó a su tierra y se encontró con que sus paisanos decían que era un impostor. Pero cuando comenzó a cantar, exclamaron: ‘¡Éste sí es el de verdad!’ Era muy conocido gracias a las grabaciones mexicanas”.

En los últimos años de su vida se decía que Moré era muy informal, pero a veces era el último en enterarse que debía actuar en algún lugar. “En 1960 comprobé que sí llegaba tarde a sus presentaciones y en ocasiones ni eso. Dio como justificación el agotamiento: ‘Compongo letra y música, la grabo con mi banda, actuamos en las emisoras. Después, en la tarde, en un baile; en la noche, en un cabaret. Además, me gusta disfrutar de un buen ron rodeado de los amigos; después me voy a dormir lo que puedo’”.