Miércoles 28 de agosto de 2019, p. a11

Guadalajara, Jal., Aunque Chivas es penúltimo en la tabla de cocientes y las dos últimas derrotas lo sacaron de zona de liguilla, el técnico Tomás Boy afirmó categórico el martes en rueda de prensa: Cuento con los mejores jugadores de México .

Mientras otros clubes de la Liga Mx aún no terminan de contratar y repatriar futbolistas con elevados sueldos, Boy puntualizó: “No me hago la cama diciendo que estoy en desventaja, ni digo pobrecito de mí porque Chivas no contrata a los de gran calidad… Pero no necesariamente son mejores que los que tengo. La calidad aquí se exagera cuando se trata de un extranjero”.