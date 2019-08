Marlene Santos Alejo

Miércoles 28 de agosto de 2019

Un día después de que el técnico americanista Miguel Piojo Herrera se quejó del calendario y de los torneos que debe enfrentar, Pedro Caixinha, entrenador de Cruz Azul, afirmó: Me encanta jugar cada tres, cuatro días . Señaló que sus metas en tres torneos simultáneos se están cumpliendo:

Estamos peleando por tres trofeos y el primero ya está en las vitrinas , dijo refiriéndose a la Supercopa Mx conquistada en julio ante el Necaxa. “En el segundo (Leagues Cup) ya estamos en la final”, en la que enfrentarán a Tigres el 18 de septiembre en Las Vegas.

“Y en el tercero –la Liga Mx– debemos mantener los buenos resultados, seguir mejorando porque los adversarios te van conociendo, calificar e ir peleando por el título… Había equipos que peleaban por cuatro títulos y hoy ya no”, agregó satisfecho.

Aunque no se queja, el timonel luso admitió que deben hacer un análisis del trabajo, pues hubo sobrecarga, tengo que asumir la responsabilidad que me toca en la lesión de Milton (Caraglio). Queremos tener regularidad y la del once base debe estar presente .

Todavía tiene molestia tras el partido de la fecha seis, cuando recibió al Puebla. Comentó que el primer tiempo del partido pasado no le gustó y, después, cuando ganaban, no supieron manejar la ventaja y los Camoteros les arrebataron un punto (1-1).

En cuanto al partido de la fecha siete, en la que visitarán este miércoles a los Xolos, Caixinha reconoció que “es una aduana muy difícil para todos los que viajan a la frontera, ahora con (Camilo) Sanvezzo se vuelven peligrosos, tienen variantes… Un jugador tuvo problemas por parranda, pero es un equipo muy difícil”, comentó.