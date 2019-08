Agencias

Nápoles. El delantero mexicano Hirving Chucky Lozano fue presentado este martes de forma oficial con el club italiano Nápoles, con el que espera emular los logros de su compatriota Hugo Sánchez con el Real Madrid en la década de los 80.

Hugo Sánchez fue un jugadorazo, hizo muchas cosas importantes, para mí es un ídolo y también para muchos mexicanos, ojalá se pueda lograr algo parecido o mejor que él, pero bueno, eso es trabajo, dedicación, disciplina, vamos a trabajar para eso y ojalá que se dé , declaró.

El también seleccionado nacional, quien jugará durante cinco años con el equipo azzurro, dijo estar honrado y orgulloso de ser el primer mexicano en militar con la escuadra napolitana.

“Este es un club con gran historia. Muchos de los mejores futbolistas han jugado aquí en el pasado y eso es una gran fuente de motivación para mí.

Estoy muy feliz de ser parte de este grupo. Estoy en un equipo importante formado por grandes jugadores , señaló.

En su estadía con el Nápoles, el Chucky portará el dorsal 11, mismo que utilizaba con su ex equipo, el PSV Eindhoven, de Holanda, el cual escogió, según reveló, porque es un número que me gusta y me ha ido bien con él .

Por otra parte, el atacante relató que durante sus primeros entrenamientos con el plantel napolitano sus compañeros lo recibieron muy bien, sólo tengo que trabajar y dar lo mejor para el equipo, lo conozco bien y estoy aquí para mejorar y hacer las cosas bien .

Asimismo, confesó que el Nápoles siempre fue su primera opción en caso de salir de la escuadra holandesa en la presente temporada, por lo que prometió que hará su máximo esfuerzo para ayudar al equipo de la Serie A a alcanzar sus metas.