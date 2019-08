Iniciaron con bloqueos intermitente de cinco minutos en la lateral de Churubusco, y conforme pasaron las horas, el tiempo de los cierres se prolongaba, hasta que decidieron tomar la vialidad y los carriles centrales.

Todo el tiempo los integrantes del Comité Pro Canal Nacional exigieron la presencia de un funcionario con facultades para respaldar con su firma los compromisos asumidos a cambio de retirar el bloqueo que irritaba a los conductores por las dificultades que les implicaba circular por la zona.

Diálogo abierto

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se construirá una ciclovía sobre Canal Nacional, a la altura de el la colonia Campestre Churubusco, tras haberse acordado con un grupo de vecinos que se oponen a este proyecto.

En entrevista, afirmó que no es necesario que estén tomando la calle, porque ya se les ha dicho que en ese pedazo no habrá ciclovía. No entiendo por qué, cuando están abiertas todas las mesas de diálogo, de pláticas, lo hacen , comentó.

La mandataria capitalina explicó que la ciclovía es parte del rescate que se realizará en Canal Nacional, proyecto que se consensuó con los vecinos, pero en este caso, hubo quienes se opusieron y se acordó que en ese tramo no se hará.

Comentó que la Secretaría de Movilidad había difundido que el trazo original de la ciclovía se iba a mantener, pero en la reunión, donde se tomó la decisión, no hubo un representante de dicha dependencia, por lo que ignoraba la información.