Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2019, p. 31

México no necesita la liberación ni despenalización del consumo de cocaína. Es uno de lo sicoestimulantes más adictivos y de mayor riesgo para la salud, por lo que, más bien, se requiere de una participación más fuerte del Estado porque el consumo individual permitido por la ley no prevé el tipo de sustancia al que tienen acceso los usuarios, advirtió Gady Zabicky, titular de la Comisión Nacional contra las Adiccio-nes (Conadic).

Recordó que por las reformas al Código Penal hechas durante el gobierno de Felipe Calderón, en el país está permitida la portación de un máximo de 0.5 gramos de cocaína. Se criminaliza y sanciona si las personas traen consigo una cantidad mayor, pues se considera que forma parte de una actividad ilícita (narcomenudeo).

Pero quedó un vacío porque se carece de un mecanismo seguro de adquisición de la sustancia. Así que algunos sectores, los de mayores ingresos, pueden obtener un producto de calidad superior con respecto a la que llega a la población de menores recursos.

En entrevista sobre la sentencia del juez decimocuarto de distrito en materia administrativa que concedió dos amparos para la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína (La Jornada, 21/8/19), resaltó que es el mismo juzgador que conoció de las demandas de amparo para el uso lúdico de la mariguana, en la primera instancia.

Dijo que después de la experiencia con la mariguana, era esperable que se interpusieran demandas de amparo para el uso lúdico de otras drogas.