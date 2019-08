L

as tragedias que desde hace algunos años viven los migrantes del mundo en su intento por dejar atrás inseguridad, torturas, pobreza, guerras, violencia, etcétera son resultado directo del rechazo de los países a otorgar asilo y refugio a estas personas. Hemos visto cómo los barcos en manos de ONG cumplen con una obligación de carácter internacional que señala claramente que todo barco debe realizar labores de rescate cuando esté cerca de unos náufragos ; sin embargo, enfrentan enormes dificultades al negárseles el permiso para desembarcar, como ha sido el caso del ministro del Interior Matteo Salvini que impidió al barco Open Arms desembarcar a los migrantes. Tras 19 días en el mar con más de 100 personas bajo una enorme conflictividad por escasez de comida, agua y afectaciones sicológicas que llevó a algunos migrantes a saltar del barco para llegar nadando a tierra y que tuvieron que ser rescatados por voluntarios de Open Arms. Tuvo que intervenir la justicia italiana para poder desembarcar en la isla de Lampedusa. Ahora es el Ocean Viking, de la ONG Médicos sin Fronteras, con 356 personas a bordo, que lleva 11 días esperando desembarcar en un puerto seguro, pero hasta ahora no hay señales positivas.

No podía quedarse atrás Donald Trump, quien amenaza con derogar el derecho constitucional de obtener la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y que, en el colmo de la crueldad, ha decidido que podrá detener a familias migrantes de forma indefinida, incluyendo a los niños, a los que dejaría sin protección al anular el límite actual de 20 días establecido. Si bien la nueva regulación está programada para entrar en vigor en 60 días, se espera que varias demandas impedirán su implementación. Por lo pronto crea enorme ansiedad a los migrantes.