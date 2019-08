Seguimos exigiendo la presentación de nuestros hijos, que nos los devuelvan. Tenemos un poco de esperanza con este gobierno, que al menos avanza paso a pasito, no como el anterior, que aun cuando firmó documentos, nunca hizo nada , aseveró doña María Martínez, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez.

Don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, manifestó que la desesperación es patente en las familias, pues han pasado casi cinco años desde aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.