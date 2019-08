Durante la conferencia de prensa matutina, deploró el asesinato del coronel Víctor Maldonado Celis, perpetrado el sábado anterior en Ziracuaretiro, Michoacán. Lamento mucho la pérdida del coronel, como lamento la pérdida de la vida de soldados y marinos. Me produce tristeza cada vez que me informan de un hecho así , acotó, y expresó su solidaridad con las fuerzas armadas .

Aseguró que en su administración no se repetirán políticas del pasado. No vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores gobiernos; no vamos a apostar a resolver problemas con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. No va a haber razias, no va a haber masacres, no se va a utilizar al Ejército ni a la Marina para reprimir al pueblo. Y como se dice ahora, existe un nuevo paradigma en materia de seguridad pública .

Al abundar en el tema de las personas desaparecidas, López Obrador adelantó que incluirá el tema en su primer Informe de gobierno, aunque refirió que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, rendirá un informe pormenorizado acerca de los avances alcanzados.

Además, a pregunta expresa, se refirió a la problemática de los feminicidios en la Ciudad de México. Destacó el acercamiento que ha tenido la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con los grupos de mujeres preocupadas por estos lamentables crímenes . Confió en que haya buenos resultados pronto, a partir de la experiencia que, dijo, ha ocurrido en la capital.

El mandatario indicó que cuando Sheinbaum tomó posesión del cargo el índice de homicidios en la ciudad era muy preocupante, pero se ha reducido paulatinamente la incidencia delictiva.