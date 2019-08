Laura Poy y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2019, p. 3

Al encabezar la ceremonia cívica por el inicio del ciclo escolar 2019-2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que este año lectivo se invertirán 60 mil millones de pesos para otorgar 10 millones de becas a alumnos de educación básica a posgrado, con la finalidad de garantizar su permanencia en las aulas.

Entre los pendientes, el mandatario reconoció que hay muchas escuelas en mal estado o que no se han rehabilitado tras los sismos de septiembre de 2017, por lo cual aún hay niños que toman clases en lugares improvisados .

Momentos antes, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que aún falta por distribuirse 7 millones de libros de texto gratuitos (4 por ciento), pues para el primer día de clases de este ciclo escolar se entregó 96 por ciento de los 176 millones de ejemplares que deben llegar a las aulas de prescolar, primaria y secundaria.

Aclaró que los textos que no se han distribuido todavía no están dentro de los planes y programas de las primeras semanas, de manera que no afecta al desempeño escolar .

Más tarde, en la Secundaria Técnica número 63 Melchor Ocampo, ante alumnos y maestros, el presidente López Obrador destacó que por primera vez se entregará una beca universal a 4 millones de alumnos de bachillerato, quienes recibirán mil 600 pesos bimestrales, con el propósito de reducir la alta tasa de deserción en ese nivel educativo y evitar que agarren el camino de las conductas antisociales .

Luego de agradecer a Moctezuma Barragán su apoyo desde el inicio de la actual administración federal, el mandatario reiteró que no tenemos todavía las escuelas nuevas , por lo que aún “hay niños tomando clase en Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos en lugares improvisados.