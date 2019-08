S. Ocampo y H. Briseño

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2019, p. 25

Profesores de la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) pararon labores este lunes para exigir a los ayuntamientos y al gobierno estatal que paguen el adeudo –calculado en más de 700 millones de pesos– que tienen con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg), porque perjudica a jubilados, pensionados y personal activo. El paro afectó a miles de alumnos de cuatro municipios de la zona centro.

A las ocho de la mañana, cientos de integrantes del Suspeg cerraron las calles de Chilpancingo y al mediodía sumaban mil 700 manifestantes, entre educadoras y maestros estatales de primaria y telesecundaria, informó Adelita Radilla López, dirigente de la sección 18.

El paro, dijo, se acordó luego de que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, declaró que su gobierno ya no destinará recursos al Issspeg, lo que provocó pánico entre los agremiados. No es posible que a un trabajador que aporta para su futuro le digan que ya no hay dinero .

Radilla López expuso que unos 22 ayuntamientos tienen deudas con el Issspeg, entre los que destacan Acapulco, Taxco, Iguala y Chilpancingo, lo que afecta a los 23 mil trabajadores del Suspeg, así como a jubilados y pensionados.

En 230 de un total de 264 planteles de los municipios de Quechultenango, Mochitlán, Juan R. Escudero y Chilpancingo no hubo clases en prescolar, primarias, telesecundarias y Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), lo que afectó a miles de alumnos, según se informó. El paro concluyó a las 16 horas.

Alrededor de 8 mil alumnos de 10 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) se quedaron sin clases por un paro de labores de 180 agremiados al Sindicato Democrático del Cecyteg, en demanda de que el director, Jaime Carmona Huerta, defina la carga laboral de unos 80 docentes y la distribución de espacios al personal administrativo.