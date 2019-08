Llevamos, creo, unos seis meses con ese tipo de pagos. La verdad, es raro aquel que se anima a hacerlo. Parece que les da miedo que su dinero no vaya a pasar o que les hagamos algún fraude. Hay días que no hago ni una sola operación por ese medio, aunque hay clientes que ya saben cómo usarlo y prefieren eso que andar cargando dinero , explica.

El servicio de pagos por QR en esta zona no tiene que ver con el CoDi, pero los comerciantes aceptan que ha sido difícil, incluso para ellos, entender cómo funcionan las operaciones mediante esa vía. Es el caso de Mariana Trejo, comerciante de la zona, quien tiene un puesto de accesorios para celulares.

Hasta donde entiendo, necesito tener una cuenta de banco para poder recibir los pagos. Actualmente tengo una del Oxxo y ahí me cae el dinero cuando alguien lo ocupa, pero me da miedo. No vaya a ser la de malas, y quién quita y uno de los que hace el pago por ahí nada más me ve la cara , dice Mariana.

Ambos coinciden en que no habían oído hablar del CoDi, pero aseguran que si es algo oficial estarían dispuestos a utilizarlo, siempre y cuando las transacciones sean seguras.

Las Sofipos lo ven como oportunidad de negocio

Las Sofipos que operan de forma voluntaria en las pruebas piloto del CoDi y el BdeM aseguran que es una herramienta de dos filos, pues ayudará a que más personas tengan acceso al sistema financiero mexicano, pero también que el número de clientes de esas empresas se incremente.

David Romero Morfín, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo) y director general de Fincomún, empresa que está en las pruebas piloto, asegura que en la medida en que se masifique el producto, más clientes podrán conocer el sector de finanzas populares y así lograrán más clientes.

Como se vaya integrando el CoDi, podremos tener más clientes. Ayudará a incluir más personas y nos conocerán , expuso el titular de Fincomún.